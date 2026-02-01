MINGUS21 “Better Get Hit in Your Soul“

Charles Mingus ist neben seinem großen Idol Duke Ellington einer der bedeutendsten Jazzkomponisten, doch werden seine Werke nur selten gespielt.

Wegen ihrer komplexen Struktur und weil sich darin die ganze Jazzgeschichte spiegelt kann man kann die Musik nicht ‚mal eben so‘ aufführen.

MINGUS21 – ein musikalisches Mehrgenerationenprojekt profilierter Jazzer aus Stuttgart - holt nun diese Musik in die Gegenwart mit enormer Spielfreude und neu arrangiert. Interessante Arrangements, solistische Brillanz und die Stücke von Mingus versprechen so größtmögliche Abwechslung für Band wie Publikum.

Auch über den Menschen und Bürgerrechtsaktivisten Charles Mingus erfahren wir etwas an diesem Abend mit Passagen aus seiner Autobiographie „Beneath the Underdog“.