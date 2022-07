Mini Calw ist eine Stadt für Kinder im Alter von 6 bis 13 Jahren, in der alles wie in einer richtigen Stadt funktioniert. Allerdings wird alles allein von Kindern betrieben und verwaltet. Du kannst arbeiten, mitbestimmen, Verantwortung übernehmen, forschen, Geldverdienen, lernen und jede Menge Spaß haben. In diesem Jahr findet Mini Calw bereits zum 11. Mal statt.

In den ersten zwei Sommerferienwochen, vom 01. bis 12. August 2022, tgl. (Mo.-Fr.) von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr auf dem großen Brühl in Calw.