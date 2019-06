× Erweitern @nine_24x7_events, @Minicentergerlingen, @andy_mini_24x7 MINI Müller Summer Meeting 20. Juli 2019

Erlebe MINI in seiner reinsten Form.

Sommer liegt in der Luft - aus der Ferne kann man ein leises Plöppen hören. Aus einem werden mehrere und sie werden kontinuierlich lauter. Wenn die Sonne am höchsten steht, erwacht ein neues MINI Sommerfestival zum Leben.

Um 12.00 Uhr am 20. Juli 2019 verwandelt sich Gerlingen in ein MINI Paradies. Im Festivalcharakter werdet Ihr zum MINI Müller Summer Meeting im Autohaus Müller empfangen. Begrüßt von Musik, Palmen, Liegestühlen, Sonnenschirmen und dem passenden Cocktail läutet MINI Müller den MINI Sommer ein. Ausgewählte Aussteller mit unterschiedlichen Attraktionen und Angeboten, verschiedene Foodstops, MINI Lounges, MINI Highlights und ein großer Parkplatz der zur MINI Ausstellung einlädt, bietet sich Euch.

Einzigartige Erlebnis-Probefahrten mit MINI Classics bis zu einem Hauptgewinn von einem MINI Modell für 3 Monate werden bereits „MINI Infizierte“ und MINI Interessierte gleichermaßen begeistern. Begeisterung ebenfalls für die ganz Kleinen mit ihrer eigenen MINI Lounge. Hier könnt Ihr Lego spielen, Malen, mit Wasser spielen, bekommt MINI-Logos geschminkt und haben Eure eigenen MINI Racer.

Der MINI Cube wird exklusiv für diesen Event in eine Clubatmosphäre getaucht. Hier wartet ein ganz besonderes Highlight auf Euch und ab dem Abend wandelt sich der Showroom in eine Clubnight bei der kein Fuß mehr stillstehen bleibt bis in den späten Abend und weiter. Gefeiert werden kann Indoor und Outdoor.

BE MINI und lasst uns den Sommer feiern.