Sandra Jankowski und Frank Klaffke vom Theater Sturmvogel aus Reutlingen beweisen mit ihrem interaktiven Piratentheater für Kinder ab 4, dass auch Kinder richtig mutig sind. „Mini Mutig und das Meer“ erzählt das Abenteuer der kleinen Piratin Mini.

Wie in allen Mitmach- Theaterstücken des Theater Sturmvogel werden die Kinder voll ins Geschehen einbezogen. Mit tatkräftiger Hilfe der jungen Zuschauer besteht die kleine Piratin alle Herausforderungen und erkennt zum Schluss: „Man ist nicht immer mutig, aber das Wichtigste ist, dass man es probiert!“„Tochter, du bist einfach nicht mutig genug!“ sagt Minis Papa, der Piratenkapitän.

Aber was soll Mini auch machen, wenn der Degen doch so scharf ist und das Meer so schrecklich tief? Und sie wäre doch so gerne eine richtige Piratin! Doch da ist schon das Malheur passiert: der Papa wird durch einen verzauberten Wackelpudding des schwarzen Admirals in ein Huhn verwandelt, und Mini muss die Zaubermuschel finden und ihn retten. Also, auf aufs Meer! Doch zum Glück reist die kleine Piratin nicht allein: Klabautermann Nepomuk und die Kinder aus dem Publikum sind mit an Bord. Sie geben hilfreiche Tips und spornen sie immer wieder zu neuen Heldentaten an. So ein Team übersteht nicht nur den heftigen Sturm auf See, sondern auch dem Schleierfisch auf Kinderkontrolle, Petronella Kontroletta. Selbst einem heiratswütigen Wassermann kann Mini mit Hilfe der Kinder entwischen. Und schließlich beweist die kleine Piratin im gemeinsamen Kampf mit den jungen Zuschauern gegen den schwarzen Admiral, dass auch Kinder richtig mutig sind.

"Piraten-Actiontheater! Die kleinen Besucher kämpften tapfer aktiv mit- und die Schauspieler eroberten die Kinderherzen durch ihre Improvisationskünste im Sturm." Reutlinger Nachrichten

Das Theater Sturmvogel ist ein professionelles Tournee-Theater und gehört zu den führenden Freien Theatern Süddeutschlands. Es wurde 1999 von der Schauspielerin und Sängerin Sandra Jankowski und dem Schauspieler und Regisseur Frank Klaffke in Reutlingen gegründet und ist mit ca. 150 Aufführungen jährlich erfolgreich unterwegs. Es hat eine eigene Form des interaktiven Kindertheaters entwickelt, die mehrfach preisgekrönt wurde, zuletzt 2016 & 2017 bei der Kindertheaterwoche Rechberghausen. Im Wettbewerb „Kultur- und Kreativpiloten“ der Bundesregierung, zur Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft, waren sie 2017 im Finale.

Beim „Sturmvogel“ bleibt es nicht beim reinen Zuschauen, die Kinder werden verführt, eigene Ideen zu entwickeln und diese auch einzubringen. Getreu unserer Devise: Mitdenken, Mitmachen, Spass haben!

Der Schlechtwetter Ausweichtermin ist der 02. August, ebenfalls 15.30 Uhr.

Alle Infos und das gesamte Programm:

https://www.weissenhorn.de/tourismus-und-freizeit/was-ist-los-in-weissenhorn/veranstaltungskalender/veranstaltung/veranstaltung/2020-07-31/open-air-kino-262/va-action/show/va-controller/Event/

Der Eintritt beträgt 5€, die Bezahlung erfolgt an der Abendkasse, die Zuschaueranzahl ist auf 200 Personen begrenzt. Eventuelle Restkarten können an der Abendkasse erworben werden.

Online Reservierungen sind hier möglich:

https://www.open-time-ticket.com/reserve/21?