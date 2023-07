Mini Rothenburg 2023

MINI-ROTHENBURG ist eine Stadt im Kleinformat, in der vieles genau so oder so ähnlich „wie im richtigen Leben“ passiert. Du kannst hier bis zu 4 Stunden pro Tag arbeiten und verdienst 12 Tauber-Taler pro Stunde.

Dieses Geld musst Du am gleichen Tag ausgeben, denn an den nächsten Tagen gilt es nicht mehr.

Du kannst frei darüber entscheiden, wofür Du Dein verdientes Geld ausgibst: Zum Beispiel für Waren aus dem Mini-Markt, Essen im Tauber-Bistro und Getränke in der Tauber-Schenke, Fotos, Zeitung, Kino und so weiter. Man kann auch Euro in Taubertaler umwechseln, aber nicht umgekehrt! Manche Deiner Arbeitspausen machst Du unfreiwillig, weil Du zeitweise arbeitssuchend bist. Aber Langzeit- oder Dauerarbeitslosigkeit gibt es bei uns nicht: Alle können, wenn sie wollen, täglich bis zu 4 Stunden arbeiten - versprochen! Allerdings brauchst Du manchmal auch ein wenig Geduld, bis wieder ein geeigneter Arbeitsplatz für Dich frei wird.

MINI-ROTHENBURG ist in zwei Zonen aufgeteilt: Der kleinere Bereich ist der öffentliche, also für jedermann zugänglich. Dort findet man z. B. Mini-Markt, Tauber-Schenke und -Bistro, Fun-Park, Mini-Sparkasse oder das Fundbüro. Der Hauptteil ist nicht öffentlich, dort haben nur die Inhaber eines „Ausweises“ (Lohnkarte oder Betreuer-Namensschild) freien Zugang. Interessierte Gäste bekommen auf Wunsch eine Mini-Stadtführung, die an der Informations- und Servicestelle angeboten und von Kindern durchgeführt werden.

