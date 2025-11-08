Mini Subchord mit Honeymoon Lecter

Wer hier gemütlich mit seiner Oma einen Tee trinken will, ist definitiv an der falschen Adresse, denn der Sonnenkeller. Live Club. Balingen ist bekannt für Partys, Rock´n´Roll-Feeling und beste Live Musik.

Von Donnerstag bis Samstag öffnet der Sonnenkeller seine Pforten und begrüßt alle Feierwilligen, Nachtschwärmer und Rockfans in seinen Gewölben. Auf 2 Ebenen findet man hier eine Bar inklusive Lounge Bereich mit gemütlichen Sitzgelegenheiten sowie einen Party- und Konzertsaal.