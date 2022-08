Mini Trees (USA) – Support: Gracie Gray – Fällt leider ohne Ersatztermin aus!

Leider müssen die letzten fünf Shows der Europa-Tour von Mini Trees abgesagt werden. Gekaufte Tickets können gespendet oder zurückgegeben werden.

Im Guten wie im Schlechten – das Leben geht immer weiter. Mit dieser fundamentalen Wahrheit setzt sich Lexi Vega, die kreative Kraft hinter Mini Trees, auf ihrem Debütalbum Always In Motion auseinander. Sich mit dieser Unvermeidlichkeit abzufinden, war jedoch ein lebenslanger Kampf.

Als Tochter eines kubanischstämmigen Vaters und einer japanisch-amerikanischen Mutter war die Einzigartigkeit ihrer Identität eine ständige Spannung in Lexis Leben. Sie passte nie so recht hinein, da sie in einer überwiegend weißen Gemeinde in einem südkalifornischen Vorort aufwuchs und nur wenige Menschen außerhalb ihrer Familie die durch Exil und Internierung verursachten Narben der Generation verstanden. Als sie erst 5 Jahre alt war, nahm sich Vegas Vater, selbst ein professioneller Schlagzeuger, das Leben. Diese Traumata setzten eine fortwährende Hinterfragung von Vegas eigener Identität in Gang – und Mini Trees bot Vega die Palette, um zu verarbeiten, durchzuhalten und zu wachsen.

Nachdem sie jahrelang in verschiedenen Projekten Schlagzeug gespielt hatte, begann Vega 2018, unter dem Namen Mini Trees ihre eigene Musik zu schreiben und aufzunehmen. Im Sommer 2018 nahm sie ihren ersten Solotrack mit dem Produzenten Jon Joseph auf und war sofort begeistert von dem Gefühl, etwas zu erschaffen, das sie als Künstlerin direkt anspricht und bei dem sie die volle Kontrolle über ihre eigene Vision hat. Mini Trees Debüt-EP, Steady Me, erschien 2019 und Vega ließ 2020 die EP Slip Away folgen.

Nach der Veröffentlichung dieser beiden EPs und mit reichlich Zeit, um im Jahr 2020 an der Musik zu arbeiten, war Vega bereit, sich kreativ weiterzuentwickeln und viele ihrer lang gehegten Überzeugungen und Vorstellungen über ihre eigene Identität in Frage zu stellen. Ursprünglich sollte es nur eine weitere EP werden, doch stattdessen begann Vega mit der Arbeit an ihrem Debütalbum „Always In Motion“, einer Sammlung von glaubwürdigen Indie-Pop-Songs, die unsere kollektive Angst vor der Unwahrscheinlichkeit des Lebens thematisieren, und das im September 2021 beim Label Run For Cover das Licht der Welt erblick hat. Nun kommen Mini Trees zum ersten Mal nach Deutschland und dabei auch nach Schorndorf. Genauer nach Schorndorf, Dortmund, Jena, Berlin. Nice!