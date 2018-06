× Erweitern Mini WM

Am Dienstag, 03.07.18 veranstalten wir im Heilbronner Frankenstadion die Mini-WM der DJHN gGmbH.

Nach den tollen Erfolgen der Mini-WM 2010, der (Mädchen-)Mini-WM 2011 und der Mini-WM 2014 wollen wir ein neues Projekt starten und eine Mini-WM am 3. Juli 2018 im Heilbronner Frankenstadion von 9.00h bis 15.00h durchführen. In den Teams sollen Spieler/innen antreten, die in unserer Jugendhilfeeinrichtung leben, die Schüler unserer Schulen für Erziehungshilfe sind, junge unbegleitete Flüchtlinge sind und Spaß am Fußball haben. Wir wollen den Traum vom großen Fußballereignis (mit-)leben und ein buntes Fest für alle Teilnehmer/innen veranstalten, die es in unserem Land nicht immer einfach haben. Die „Kicker/innen“ kommen aus sozial schwachen Familien, leben bei alleinerziehenden Müttern, sind auf die kriminelle Bahn geraten, haben Eltern mit Migrationshintergrund, hatten die falschen Freunde, hatten traumatische Erlebnisse, sind ein wenig „verzogen“ oder konnten sich nicht in die Gesellschaft integrieren. Es nehmen auch UMA-Teams (UMA= Unbegleitete minderjährige Ausländer/Flüchtlinge) aus ganz Baden-Württemberg. Auf dem Spielfeld sollen die Unterschiedlichkeiten und Handycaps schnell vergessen werden und die Herkunft keine Rolle spielen. Gespielt wird auf dem Kleinspielfeld, alle Kicker werden mit Trikotsets ausgestattet. Diese dürfen neben einer DVD (von der Veranstaltung) als Erinnerung behalten. 29 Teams werden im Frankenstadion die Nationen der WM vertreten und in drei Altersklassen dem Ball nachjagen. Neben einer Fußballspielstraße wird es verschiedene Aktionen an der Mini-WM geben. Highlight ist sicher der Eventtruck von 1899 Hoffenheim. Der HOFFEXPRESS wird „Hoffi“ (Maskottchen) im Gepäck haben und zahlreiche Aktionen und einen Musikact bieten.