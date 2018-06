MiniLesestunde

Michaelal lelke liest "Pip und Posy - Derneue Freund" für Kinder von 2 bis 3 Jahren mit einer erwachsenen Begleitperson.

Die beiden Freunde Pip und Posy sind in den Ferien am Meer. Am Strand zu spielen macht ihnen großen Spaß! Sie sammeln Muscheln und buddeln im Sand. Als Pip ein anderes Kind kennen lernt, fühlt Posy sich erst ausgeschlossen. Doch dann hat Posy eine gute Idee und gemeinsam erleben sie einen tollen Tag am Meer. Michaela Lelke liest die nette Feriengeschichte von Axel Scheffler. Gesungen und gespielt wird auch. Um Anmeldung wird bis spätestens Donnerstag Vormittag gebeten 07123 92 51 40.