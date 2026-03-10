Minigolf-Parcours der Kommunen

Minigolf feiert sein Comeback – als kreatives Gemeinschaftserlebnis. Im Rahmen der KulturRegionale BEYOND FUN gestaltet jede teilnehmende Kommune eine eigene Minigolfbahn und macht so ihre Besonderheiten auf spielerische Weise sichtbar.

Aus allen Bahnen entsteht ein einzigartiger Parcours voller Ideen, Bewegung und Überraschungen – ein Ort, an dem Kunst, Kultur, Freizeit und Teilhabe zusammenkommen. Mit jeder Menge Spaß.

Die Bahnen wandern durch die Region und machen an verschiedenen Orten Station - Besucher*innen sind eingeladen, den Parcours zu entdecken und die Vielfalt der Region Bahn für Bahn zu erleben.