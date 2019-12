MiniLesestunde

Michaela Lelke liest "Pip und Posy - Ein schöner Wintertag" für Kinder von 2 bis 3 Jahren mit einer erwachsenen Begleitperson.

Pip und Posy spielen gern im Schnee. Auch Schlittenfahren macht ihnen großen Spaß. Aber was für einen Schneemann sollen sie bauen? Pip will einen Hasen und Posy unbedingt eine Maus. Also gibt es Streit. Werden sie sich wieder vertragen? Michaela Lelke liest die Geschichte von Axel Scheffler, der auch den Grüffelo erschuf, singt und spielt mit den Kindern. Um Anmeldung wird bis spätestens Donnerstag, 9. Januar 13 Uhr gebeten 07123 92 51 40.