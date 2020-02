MiniLesestunde Warum? Darum!

Der kleine Elefant will nicht bei seiner Herde bleiben - dazu ist er einfach zu neugierig! Es gibt auch so viel zu entdecken: Das Gnu hat tolle Spezialhörner, die Giraffe wahnsinnig lange Beine und das Krokodil unglaublich spitze Zähne. Warum kann er das nicht auch alles haben? "Darum!", lautet die unbefriedigende Antwort der Großen. Der kleine Elefant fängt an zu schmollen ... wohin das noch führt? Michaela Lelke liest die Geschichte von Jonny Lambert und singt und spielt mit den Kindern. Um Anmeldung wird bis spätestens Donnerstag, 5. Februar 13 Uhr gebeten 07123 92 51 40.