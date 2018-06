MiniMeetsMotorworld

Eine MINI fantastische, deutschlandweit einzigartige und größte Skyline offenbart sich vom 48m hohen Riesenrad. Rasante Fahrten im Kettenflieger, im Disco Circus oder mit den kultigen Boxautos lassen das Herz eines jeden MINI Fan ob klein ob groß gleichermaßen höher schlagen. Die MINI Scene Stuttgart präsentiert mit den „Bayerischen Wochen“ auf der MOTORWORLD Region Stuttgart ein MINI MEET der Extraklasse, einen MINI Rummel. Alle guten Dinge sind drei, in diesem Jahr sollen die 1000 MINIs geknackt werden. Sind es im letzten Jahr nur knapp 24 MINIs weniger gewesen, sind MINIs von überall her wieder aufgerufen sich am 23.09.2018 auf dem Gelände der MOTORWORLD Region Stuttgart zu sammeln und zusammen den legendärsten MINI Tag ihres Lebens unter dem Flair des Bayerischen Volksfests zu verbringen.