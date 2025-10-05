Minizirkus Pipo

Ein interaktiver Zirkus für jedes Alter. Kinder haften für ihre Eltern.
TheaterAmFenster präsentiert:
Pipo... jongliert, zaubert, spielt Concertina, bläst auf Luftballons oder ist einfach der Clown.
Und... immer wieder treten Kinder auf: Jonglieren, zaubern, bauen Pyramiden, stehen gar auf Pipos Schultern, oder spielen mit in der Kapelle.
Live dabei: Das unvergleichliche Orkester mit Krach, Wonne und Guter-Laune-Musik. Kapellmeister: Vladimir Romanov
Info
Dreigroschentheater Kolbstraße 4c, 70178 Stuttgart
Kinder & Familie