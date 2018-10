Minnie Marks & Hussy Hicks

Es gibt wohl wenig Künstler, die mit 21 Jahren auf bereits 3 Alben zurückblicken können. Die von der australischen Ostküste stammende Minnie Marks veröffentlichte dagegen ihr Debüt im Alter von 15 Jahren und kann seither unzählige Tourneen in ihrer Heimat, Neuseeland als auch in Europa vorweisen. Mit ihrer eigenwilligen Bluesstimme und ihrem virtuosen Gitarrenspiel kreiert sie eine musikalische Mischung, die sie selbst als "Dirty Sweet Rock'n'Roll" bezeichnet und die ihr Vergleiche mit Janis Joplin und John Butler einbrachten. Auf der Bühne liefert sie eine rotzige und ausdrucksstarke Show ab, ohne dabei auf jegliches Tamtam zurückgreifen zu mssen. Sie schafft es so, sich eine stetig wachsende Fangemeinde zu erspielen. Unter der Bewunderern der jungen Sängerin/Komponistin/Gitarristin finden sich so auch zahlreiche Musikerkollegin, die ihr den Spitznamen "fantastic Minnie" verpassten.

Sieht man die Show der jungen Ausnahmekünstlerin, so vergisst man schnell, dass es sich um eine gerade volljährige junge Frau handelt und nicht um einen alten Hasen, so authentisch und ehrlich schafft sie es, ihren Sound zu transportieren.

HUSSY HICKS

2006 gegründet geht das Duo seinen ganz eigenen, besonderen Weg im Musikgeschäft. Julz Parker und Leesa Gentz hat sich weit über Australien hinaus einen Namen gemacht. Vor allem für ihre spektakulären Live-Performances werden sie immer wieder gelobt. Währenz JJulz als eine der besten Gitaristen des Landes gilt, macht sich Leesa vor allem als herausragende Sängerin einen Namen. Ihr Stil balanciert irgendwo zwischen Folk und Country und das Ergebnis ist doch wieder ein vollig neuer, anderer Sound.

Ihre Einflüsse sind geprägt von alten Plattensammlungen der Eltern, die aus "Old School Blues" und Country bestehen, ihren eigenen Reisen und der Kombination aus australischer Roots Musik, europäischen Gypsy Gitarren, universellen Rhythmen und optimistischen, aussagekräftigen Texten.