MINT FIELD (MEX) – Support: Avishag Rodrigues (USA)

Die aus Mexiko-Stadt stammende Band Mint Field ist eine dieser Bands, die alles zum Strahlen bringen.

Angeführt von Estrella del Sol und Sebastian Neyra kreiert Mint Field eine einzigartige Mischung aus Avantgarde-Dream-Pop und Shoegaze mit einem Hauch von Trip-Hop, die mit kraftvollen Gitarren und Stimmen, die wie Seufzer klingen, die Nostalgie und Melancholie des Alltags erkundet. Instrumentierung und Atmosphäre werden von zarten, harmonischen und ätherischen Stimmen begleitet, die einen wesentlichen Teil des Sounds ausmachen.

Avishag Rodrigues:

Die in New York lebende Multiinstrumentalistin und Künstlerin Avishag Cohen Rodrigues ist Gitarristin des New Yorker Frauen-Punkkollektivs cumgirl8 (4AD). Rodrigues’ Musik ist komplex und doch roh; unnahbar, distanziert und doch verletzlich. Ausgehend von Rock, Low-Fi, Dark Electronic, Noise und Experimentalmusik erzählt Rodrigues klangliche Geschichten von rauen elektronischen Landschaften, durchzogen von kräftigen, schneidenden Gitarren und dunklem Minimal-Gesang. Mit ihrem Album „Islands“ und mehreren EPs ist Rodrigues dafür bekannt, Genregrenzen zu überschreiten und sich dabei keiner bestimmten Form zu verpflichten. Ihre neueste Single „Some Are“ erschien im Dezember 2024 mit einem Musikvideo unter der Regie von Adeline Thery. Ihr Live-Set verbindet elektronische Beats mit ihrem charakteristischen Gitarrensound und Gesang. Sie nimmt den Hörer mit auf eine Reise durch verschiedene Städte, Jahreszeiten und verrauchte Räume. Neben ihrer Arbeit mit cumgirl8 hat Rodrigues mit Ensembles wie Laila und Yonatan Gat (Stones Tapes/Joyful Noise) zusammengearbeitet, ist mit ihnen aufgetreten und hat Aufnahmen gemacht.