Mint ice cream, please no - Tania Koupantseli

Die Ausstellung, entstanden in Kooperation mit der Fondazione Jorio Vivarelli (Pistoia), Amicizia Pistoia-Reutlingen e. V. und Ass. Culturale Stammtisch Pistoia, zeigt eine Auswahl von Arbeiten Tania Koupantselis (Jg. 2000), die in und auf der Basis ihrer Zeit als Artist in Residence in der Toskana entstanden sind. Die Kunststudentin (Staatl. Akademie der Bildenden Künste Stuttgart), die an der dekart ihre Studienvorbereitung absolviert hatte, konnte im Frühjahr 2024 mit einem Stipendium der Dr. Rainer Märklin Stiftung / Jochen-Stephan-Stiftung und mit Unterstützung der Fondazione Vivarelli (Pistoia) vier kreative Wochen in der ehemaligen Atelier-Villa des prominenten italienischen Künstlers verbringen.

Vernissage: Fr, 20.09.2024, 19:00

Finissage im Rahmen eines Konzerts der Musikschule Reutlingen mit Stipendiat*innen der Dr. Rainer Märklin Stiftung / Jochen-Stephan-Stiftung: So, 20.10.2024, 17:00

Die Ausstellung wird vom 28.10. bis 17.11.2024 auch im Palazzo del Comune in Pistoia gezeigt.