Du möchtest Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik mal anders kennenlernen? Dann komm ins MINT Lab! Hier kannst du experimentieren und ausprobieren, was dich interessiert – ganz ohne Druck und Noten.

Ein halbes Jahr lang kannst du in wöchentlichen Workshops in unseren Laboren herausfinden, was MINT alles bietet. Außerdem erfährst du, was du später mit einer Ausbildung im MINT-Bereich beruflich machen kannst. Beim Unternehmensbesuch kannst du ein kleines Projekt umsetzen, das dir einen Einblick in mögliche Ausbildungen und Berufe gibt, während du ein bisschen Unternehmensluft schnupperst und den Ansprechpersonen vor Ort all deine Fragen stellen kannst!

Für Realschülerinnen und Verbundschülerinnen aus Klasse 8 – 10.

Weitere Infos auf Mint Lab