Minyan – Thelma Yellin High School (Jazz Department)

Beim diesem Benefizkonzert erwartet Sie musikalisches Können voller Lebensfreude.

Der Begriff Minyan („Zählung“) stammt aus dem Judentum und bezeichnet ursprünglich eine Gemeinschaft von zehn Menschen. In der Jazzwelt steht er heute sinnbildlich für Ensembles, die jüdische Musiktraditionen mit modernen Jazzklängen verbinden.

Die Jakob-Friedrich-Schöllkopf-Schule (JFS), kaufmännisches Berufsschulzentrum in Kirchheim, pflegt bereits seit 2008 einen Schüleraustausch mit der im Großraum Tel Aviv ansässigen Thelma Yellin High School of the Arts – ein in Israel einzigartiges Gymnasium mit ausgeprägt künstlerischem Profil. Mehrere hochkarätige Jazzensembles der Thelma Yellin begeisterten das Publikum im Landkreis Esslingen bereits in den vergangenen Jahren. Wir sind sehr stolz darauf, dieses einzigartige Ensemble gemeinsam mit der Alten Seegrasspinnerei Nürtingen präsentieren zu dürfen.