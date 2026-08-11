MIO, MEIN MIO

Das Abenteuer beginnt, als Bosse aus seinem Leben bei lieblosen Pflegeeltern plötzlich ins Land der Ferne mitgenommen wird.

Dort ist sein richtiger Vater der König des Landes und er selbst wird zum allseits geliebten Prinz Mio. In Jum-Jum findet er eine treue Freundin. Doch der finstere Ritter Kato bedroht das Glück. Mio fasst all seinen Mut zusammen und beschließt, Kato aufzuhalten. Ensemble und jugendliche Darstellende erzählen von fantastischen Welten, Tapferkeit und Zusammenhalt.

Empfohlen für alle ab 5 Jahren