"Mir lebn eybik" Ein Abend voller Klezmer mit Dreierlei

Seit über 20 Jahren sind sie gemeinsam mit Musik, Texten und Liedern von jüdischen Künstler:innen unterwegs.

In diesen Jahren sind unterschiedliche Programme entstan-den, aus denen sie an diesem Abend bei der vhs Heilbronn ausgewählte Highlights präsentieren. Gespielt wird dabei Klezmer, also die oft beschwingte, manchmal melancholische Volksmusik aschkenasischer Juden. Die Tradition dieser Musik reicht Jahrhunderte zurück, hat sich jedoch ständig erneuert. Das Trio Dreierlei liefert auf dieser Tradition aufbauend in musikalischen Dialogen ein spannungsreiches und (schwarz)humorisches Repertoire.

Gruppe Dreierlei – das sind Irene Zantow-Bareiß (Violine und Viola), Elke Knötzele (Akkordeon) und Kerstin Müller (Sprechen, Gesang).

Eine Kooperation der Volkshochschule Heilbronn mit dem Freundeskreis Synagoge Heilbronn, der Evangelischen Erwachsenenbildung Heilbronn-Brackenheim und der Katholischen Erwachsenenbildung Stadt- und Landkreis Heilbronn.