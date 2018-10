Mir Stuttgart

Birdseye spielen Metal. Progressiv und experimentierfreudig, ohne dabei den Song aus den Augen zu verlieren. Melodisch und mitreißend, ohne dabei auf (zu) viel betretenen Pfaden zu wandeln.

Die Grundlage bildet die klassische Besetzung aus Drums (Patrick), Bass (Janis) und Gitarre (Tim). Laura an den Keyboards fügt mit atmosphärischen Flächen und filigranem Piano eine weitere Dimension hinzu. Mit ihrer unverkennbaren Stimme komplettiert Katy am Mikrofon das einzigartige Klangbild mit hohem Wiedererkennungswert. Weitere Informationen zur Band inklusive Musikvideos, Livegig-Mitschnitten und mehr gibt’s im Netz unter https://www.backstagepro.de/birdseye

INTIMATE PLAN

Genre? Schubladendenken – no, thanks!

Intimate Plan kreieren Ihren eigenen Stil, der mit Adjektiven wie rhythmisch, progressiv, psychedelisch, melodisch, rockig, kraftvoll, dynamisch beschrieben werden kann. Aber es würde ihrer Musik nicht gerecht, diese vor Ideen sprühende Combo auf ein Genre zu limitieren.Die progressiven, vertrackten Takte harmonieren mit rockig-melodisch vorgetragenen Gitarren in Perfektion. Die südamerikanischen Wurzeln der Rhythmusfraktion sind nicht zu überhören und verleihen den Songs eine Dynamik, welche vom facettenreichen Gesang, mal verletzlich mal kraftvoll, nochmals gepusht wird. Über allem schwebt ein melancholischer, ja geradezu psychedelischer Klangteppich. Intimate Plan. Anhören – yes, please!

Callisto in Disguise

Straighter Alternativrock aus Stuttgart mit progressiven Elementen und ehrlichen Texten treffen auf kraftvollen und emotionalen Gesang. Untermalt wird dieser Mix mit krachendem Schlagzeug, tiefen Bässen und druckvollen Gitarrenriffs. Energiegeladen und begeisternd präsentieren sich Callisto in Disguise auf der Bühne. Aktuell befinden sich die vier Stuttgarter im Studio und arbeiten an ihrer ersten EP.

Here is a link to our single “I am”:

https://www.dropbox.com/s/hko3tnt51gpk2lx/I%20am%2016bit-44%2C1KHz%20TONETEMPLE%20Master.wav?dl=0

https://www.facebook.com/callistoindisguise/