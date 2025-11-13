Mira`s Sternenreise - Zauberhaftes Kindertheater

Ein zauberhaftes Theaterstück für Kinder ab 5 Jahren.

Mira ist anders. Sie isst Lichtstrahlen und schläft im Wind. Ihr Heimatplanet ist Aldo im Sternensystem Mikaz. Doch ihr tolles Leben hat sich verändert, denn ihr kleiner Bruder Muri ist weggelaufen.

Sie sucht ihn im ganzen Universum. Jetzt ist Mira auf der Erde gelandet. Sind die Erdlinge auch friedlich? Werden sie helfen, ihren kleinen Bruder zu finden? Mira erklärt den Erdlingen ihre Welt und mit ihnen wird Mira ihren Bruder Muri finden. Und die Suche ist voller kleiner Wunder und großer Überraschungen.