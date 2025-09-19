Miras Sternenreise

Taucht ein in die magische Welt von Mira, einem besonderen Wesen vom Planeten Aldo im Sternensystem Mikaz.

Mira isst Lichtstrahlen und schläft am liebsten im Wind. Doch ihr Leben ist nicht mehr so zauberhaft, denn ihr kleiner Bruder Muri ist verschwunden. Auf der verzweifelten Suche nach ihm hat Mira die Erde erreicht und ist voller Fragen und Ängste: Sind die Erdlinge freundlich? Werden sie ihr helfen, Muri zu finden?

In diesem faszinierenden Theaterstück erleben die Zuschauer, wie Mira den Erdlingen von ihrer wunderlichen Heimat erzählt. Was anfangs fremd und unverständlich scheint, verwandelt sich bald in eine herzliche Freundschaft.