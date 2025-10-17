Miras Sternenreise

Taucht ein in die magische Welt von Mira, einem besonderen Wesen vom Planeten Aldo im Sternensystem Mikaz.

In diesem faszinierenden Theaterstück erleben die Zuschauer, wie Mira den Erdlingen von ihrer wunderlichen Heimat erzählt. Was anfangs fremd und unverständlich scheint, verwandelt sich bald in eine herzliche Freundschaft. Seid dabei und begleitet Mira auf ihrem Abenteuer – vielleicht findet ihr nicht nur ihren Bruder, sondern entdeckt auch, wie wertvoll Freundschaft und Zusammenhalt sind!