Miriam - Eine kubanische Geschichte

Zum Welttag des Buches – eine besondere Lesung mit Musik, Pina Colada und Mojito

Die Autorin Susana Camino, geboren und aufgewachsen in Havanna, liest aus ihrem Erstlingswerk „Miriam“. Der Roman spielt auf Kuba und beschreibt realistisch die Wirklichkeit vieler kubanischer Frauen, die sich materiell von Männern abhängig machen und gibt Einblicke in die dortige Gesellschaft. Blutige Hahnenkämpfe, Gewaltausbrüche, rauschende Partys und lebendig beschriebene Liebesszenen prägen dieses Buch und entführen in ein wildes, ursprüngliches Kuba, abseits der bekannten Touristenattraktionen.Mit kubanischen Rhythmen wird die heute in Stuttgart lebende Susana Camino, von dem bekannten Musiker Juan Antonio Cabrera begleitet, der ebenfalls auf Kuba geboren ist. Damit es so richtig nach Kuba schmeckt gibt es dazu Weißbrot, Oliven, Nachos und natürlichPina Colada und Mojito, selbstverständlich alles auch virgin – alkoholfrei.Kartenvorverkauf ab sofort in der Stadtbücherei im KuBinO.