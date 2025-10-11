Mirina Bogdanović Group

Sie gilt als der neue Stern am Himmel des weiblichen Vocaljazz: Die bosnisch-slowenische Sängerin Mirna Bogdanović hat sich als kreative Songwriterin und preisgekrönte Performerin längst einen hervorragenden Namen gemacht.

Allerhöchste Zeit also, sie und ihre grandiose Gruppe auch dem Kirchheimer Bastionspublikum vorzustellen!

Nachdem ihre Familie in der Zeit der Balkankriege aus dem heimischen Sarajewo fliehen musste, studierte Mirna zunächst klassisches Klavier und Jazzgesang an Musikhochschulen in Ljubljana und Klagenfurt. 2017 schloss sie ihre Ausbildung am Jazz Institut Berlin ab. Während ihres dortigen Studiums gewann sie den renommierten amerikanischen Downbeat Student Award und war Teil der Bundesjazzorchesters.

Die ‘Mirna Bogdanovic Group‘ wurde 2019 gegründet und besteht neben der Sängerin aus Povel Widestrand (Klavier), Peter Meyer (Gitarre), Phil Donkin (Bass) und Philip Dornbusch (Schlagzeug). Durch zahlreiche Auftritte in Clubs und auf Festivals hat die Gruppe eine unverwechselbare musikalische Sprache entwickelt, in der ohne Scheuklappen Jazz und Indie-Pop-Einflüsse zu einem betörenden Klang zusammenfinden.

Mirna Bogdanović hat mit ihrer Band seit 2020 zwei Alben veröffentlicht, die beide mit dem Deutschen Jazzpreis ausgezeichnet worden sind: “Confrontation“ wurde zum ‚Debütalbum des Jahres‘ 2021 gekürt, “Awake“ ist aktuell ‚Album des Jahres‘. Beide Produktionen waren auch für den Preis der Deutschen Schallplattenkritik nominiert und wurden von der Kritik hoch gelobt.