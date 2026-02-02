Mirja Boes & Die Honkey Dinkeys

Melk mir nen Biber! Die schon wieder? Mirja Boes is back!

Gehen Sie weg! Kommen Sie nicht! Hören Sie bitte sofort auf, weiterzulesen! Das wird die schlimmste Tour aller Zeiten – für alle, die keinen Spaß verstehen! Wenn doch, könnte es echt ganz okay werden. Die Queen of Quatsch ist nämlich zurück und sie ist lustiger als… ja… also lustiger als Moos zum Beispiel. Und unter uns: Moos kann echt funny sein. Katzen aber auch. Mirja hat jetzt eine. Wobei, seien wir ehrlich: Die Katze hat jetzt eine Mirja. Und wie süß diese Mirja immer versucht, die angeschleppten »Geschenke« vor den Kids zu verstecken. Die Kids sind jetzt übrigens so groß, dass Mirja auch wieder in der Pubertät ist. Was natürlich rein generationskommunikativ ein Riesenvorteil ist. So kann sich Mirja als Pubermuttertier 1a in die Gefühlswelt ihrer hormongeflashten Kids versetzen. Ach, nee, sie hat ja Jungs. Doof. Aber hey! Dafür tut sie alles, um als uncoolste Mutter der Welt in die Geschichte einzugehen.

Großartige Musik gibt’s auch wieder. Und die Honkey Donkeys sind auch dabei. Hinweis: Bitte seien Sie vorsichtig! Im Alter geht der Frau Boes jetzt immer öfter die Empathie flöten. Sie sagt jetzt so Sachen wie: »Wir müssen alle weniger müssen müssen« oder »Man muss auch mal loslassen. Auch bei Engelchen flieg«. Und ganz oft winkt sie Leuten zurück, obwohl sie gar nicht gemeint war. Also kommen Sie bitte ins Programm und kümmern sich um sie, bevor die Alte komplett durchdreht. Danke.