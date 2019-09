× Erweitern Laion Mirja Boes & die Honkey Donkeys - Auf Wiedersehen! HALLO!

Auftritte bei „Frei Schnauze“, „Genial daneben“ und „Die dreisten Drei“ haben Mirja Boes zu einer der bekanntesten Kabarettistinnen in Deutschland gemacht. Ihre direkte Art und ihr Gespür für das eindeutig Zweideutige haben sie schon längst zu einem Publikumsliebling werden lassen.

Seit Mitte der 1990er ist Mirja Boes auf der Bühne zu sehen. Zuerst als Mitglied eines Theaterensembles, dann als Sängerin bei den „Fabulösen Thekenschlampen“. Nach Hits wie „20 Zentimeter“ und Auftritten im weltberühmten „Oberbayern“ in Palma de Mallorca gelangte Boes auf die Comedy-Bühne. Seitdem erzählt sie von Unfällen mit Selbstbräuner oder dem richtigen Umgang mit Männern. Boes ist ein Multi-Talent. Egal, ob als Schauspielerin, Sängerin oder Komikerin. Diese Frau ist in allem was sie macht einfach gut. Und so ist es nicht verwunderlich, dass Mirja Boes mehrfach mit dem „Deutschen Comedy-Preis“ ausgezeichnet wurde.

Man muss diese Frau einfach live erleben. Denn Lachanfälle und Bauchmuskelkrämpfe gibt es bei ihrem Programm gratis obendrauf. Also machen Sie sich auf und lachen Sie mit Mirja Boes über die großen und kleinen Dinge im Leben.

Weitere Informationen unter www.livemacher.de