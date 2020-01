Mirja Regensburg ist ein wahres Multitalent! Stand-up Comedy, Gesang, Moderation und Improvisation: die Entertainerin begeistert das Publikum. Sie verbindet ihr komödiantisches Talent und ihre Improvisationsgabe mit einer unverwechselbaren Bühnenpräsenz. Mit ihrem Charme und ihrer Spontanität bezieht sie das Publikum immer wieder mit ein und macht so jeden Abend zu einem einzigartigen Erlebnis.

In ihrem abendfüllenden Soloprogramm „Im nächsten Leben werd ich Mann!“ zeigt die Künstlerin die Verrücktheit des Lebens auf. Mirja Regensburg verzweifelt nicht oder scheitert, denn sie nimmt das Leben mit Humor. Lassen Sie sich von dem fröhlichen Wirbelwind anstecken, der vor keinem Thema halt macht. Ganz egal, ob Punkte in Flensburg, Punkte beim Essen oder Punkte beim Fußball – die vielseitige Entertainerin teilt ihre Erlebnisse mit dem Publikum und das ist oftmals zum Schreien komisch. Einen roten Faden braucht Mirja Regensburg nur zum Stricken, denn in Ihrem Soloprogramm präsentiert sie Stand-up Comedy, Gesang und Improvisation. Freuen Sie sich auf Geschichten, Gags, Gesang und gute Laune!