Mirjam Woggon, Helge Thun, Jakob Nacken

Tauschrausch — Impro-Comedy

Theaterhaus Stuttgart Siemensstraße 11, 70469 Stuttgart

Die Stars der Comedy Stube und des Tübinger Improvisationsdauerbrenners Theatersport kommen nach Stuttgart. Helge Thun, Mirjam Woggon und Jakob Nacken haben ein neues Impro-Comedy Format entwickelt, das es nur in Stuttgart, Reutlingen, Pforzheim und Herrenberg zu sehen gibt!

Bringen Sie Dinge mit, die Sie schon lange loswerden wollten und staunen Sie, was daraus für abenteuerliche Szenen, Sketche und Lieder aus dem Stegreif entstehen:

Der alte Reiseführer aus Südtirol als Musical? Die aussortierte CD von Pur im Mittelpunkt einer Mordermittlung? Die hässliche Krawatte vom letzten Geburtstag als Freestyle Rap? Das weiß niemand vorher! Am wenigsten die drei Akteure selbst. Jeder Abend ist anders, aber immer urkomisch und am Rande der Genialität.

Und hinterher können Sie Ihren ganzen Schrott auch gerne untereinander tauschen! Das ist besser als Flohmarkt und lustiger als eBay.

Info

Theater & Bühne
