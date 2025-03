Misereor-Fastenessen

Im Anschluss an den Gottesdienst ab 11.45 Uhr gibt es wieder unser bekanntes und bewährtes Fastenessen, mit Maultaschen in drei Variationen. Wir laden Sie dazu herzlich ein. Es gibt auch wieder eine große Auswahl an selbstgebackenen Kuchen. Lassen Sie sich ein Stück nach dem Mittagessen bei einer Tasse Kaffee und netten Gesprächen schmecken. Natürlich bieten wir auch Maultaschen zum Mitnehmen an. Ebenso können Sie sich gerne für den Nachmittagskaffee ein paar Stücke unserer selbstgebackenen Kuchen mit nach Hause nehmen.

Reservieren Sie sich den Termin! Herzliche Einladung! Wir freuen uns auf Sie!