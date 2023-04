Mishka Mackova - die Singer-Songwriterin im Konzert!

Mishka Mackova beeindruckt durch ihre ehrliche Art und ergreifende Stimmfarbe. Sie begann in der Kirche und als Straßenmusikerin. Seit ihrer Teilnahme bei The Voice of Germany (2015) ist sie mit ihrer Musik in der ganzen Republik unterwegs: als ehemaliges Mitglied der Outbreakband, als Botschafterin der International Justice Mission, als Musikerin oftmals mit christlichen Inhalten, und am 05. Mai in der Friedenskirche als Singer-Songwriter. Mit dabei: Neue Songs im Acoustic-Pop-Gewand, die noch dieses Jahr veröffentlicht werden, und ihre bessere Hälfte Michi Simon (Percussion).