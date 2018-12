Miss Allie, die kleine Singer-Songwriterin mit Herz, erzählt in ihren Songs die wundersamsten Geschichten. Mit ihrem durchdringenden Organ und einer Akustik-Gitarre in der Hand singt die gebürtige Lüneburgerin über alles, was sie bewegt. Das können aufdringliche Schlossermeister, wunderschöne Gärtner, ignorante Schweinesteaks oder ein gelbes Pfad mit lila Punkten sein. Klingt ungewöhnlich, ist es auch - und absolut sehenswert.

Seit mehreren Jahren ist Miss Allie als Solokünstlerin aktiv. Richtig los ging es 2016 mit ihrem Debütalbum "THIS IS WHY!", das sie in der Szene und der Presse bekannt machte. Damals sang die Gitarre spielende Songwriterin noch auf Englisch, hat sich mittlerweile jedoch ihrer Muttersprache zugewandt. Der Nachfolger "Mein Herz und die Toilette" knüpft an den Vorgänger an und gibt spannende Einblicke in das Leben der Künstlerin. Mit ihrer frechen und ehrlichen Art verpackt die Sängerin ihre Erfahrungen in abwechslungsreiche Songs, die mal zum Lachen und mal zum Nachdenken anregen.

Von himmelhoch jauchzend bis zu Tode betrübt, ein Abend mit Miss Allie bedient alle Emotionen. Lassen Sie sich diese spannende Ausnahmekünstlerin nicht entgehen, wenn sie live in Ihrer Nähe die Bühne betritt. Nicht verpassen!