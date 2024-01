Miss Allies Valentines Special

Miss Allie ist die Liedermacherin einer neuen Generation. Herzhaft lachen, vor Rührung weinen, Tabuthemen aufbrechen, das alles passiert auf einem Miss Allie-Konzert.

Sie bringt eine akustische Gitarre, ein großes Herz und Wellen an Emotionen mit, die entweder sanft oder mit voller Wucht durch den Konzertsaal rauschen. Fassungslos authentisch, mit verwegener Entschlossenheit und starker Stimme spielt sich die Singer-Songwriterin in die Herzen ihrer Zuhörenden. Zum Valentinstag 2024 nun ein ganz besonderes Konzert an einem besonderen Ort: Miss Allie in der Tauberphilharmonie - im Gepäck ihre schönsten Love-Songs in allen Miss Allie Facetten sowie natürlich eine große Prise Humor.

Miss Allie spielt meist ausverkaufte Solokonzerte im gesamten deutschsprachigen Raum. Sie tritt regelmäßig in TV- und Radio auf und durfte 2021 bereits ihre eigene TV-Sendung hosten. Vom perfekten Valentines-Geschenk bis hin zu Luftschlössern jeglicher Art weiß Miss Allie Lieder zu singen. Rosarot ist ohnehin ihre Farbe.