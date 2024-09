„Miss Marple und Mr. Holmes – Die Welt der Detektive“

Mit einem Detektiv einen „echten“ Fall lösen? Spuren sichern wie die Profis und den Täter anhand der Spuren identifizieren? Das klingt wie ein Krimi! Mit uns könnt Ihr direkt lernen wie das geht!

Alex Schrumpf ist ein „echter“ Detektiv, der jeden Tag richtige Fälle bearbeitet und löst. Er führt seine Detektei Adler in Wiesbaden seit fast 25 Jahren. Von ihm lernt ihr hautnah, was ein Detektiv benötigt, welche Techniken Ermittler anwenden, und was man als Detektiv überhaupt darf.

Lasst Eure kriminalistische Spürnase schulen. Alex zeigt Euch wie das geht!

Für Kinder von 8 bis 10 Jahren.