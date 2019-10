× Erweitern Depeche Mode

SPIRITS in the Forest.

In den Jahren 2017/2018 waren Depeche Mode mit ihrer Global Spirit Tour auf Welttournee, dabei begeisterten sie in 115 Shows mehr als 3 Millionen Fans.

„Depeche Mode: SPIRITS in the Forest“ von dem preisgekrönten Filmemacher und langjährigen künstlerischen Wegbegleiter Anton Corbijn fängt die Energie und die spektakulären Auftritte der Band auf dieser Tour ein; und versucht zu ergründen, wie ihre Musik und Shows mit dem Leben ihrer Fans verwoben sind.

Durch die persönlichen Geschichten von sechs sehr unterschiedlichen Depeche Mode-Fans bietet der Film einen Einblick in die Kraft der Musik, Gemeinschaften aufzubauen und Menschen in die Lage zu versetzen, Widrigkeiten zu überwinden und Verbindungen über die Grenzen von Sprache, Ort, Geschlecht, Alter und verschiedensten Lebensumständen hinweg herzustellen.

Kunstvoll gefilmt und virtuos geschnitten, geht „Depeche Mode: SPIRITS in the Forest“ über einen typischen Konzertfilm hinaus und verbindet aufregende musikalische Performances, die bei den Abschlussshows der Global Spirit Tour in Berlins berühmter Waldbühne gedreht wurden, mit intimen Dokumentaraufnahmen, die in den Wohnorten der Fans auf der ganzen Welt entstanden.

Regie: Anton Corbijn

Länge: 95 Min.