Spieglein, Spieglein an der Wand, wer sind die Schönsten im Land? Das große Finale zur diesjährigen Wahl zu „Miss und Mister Ludwigsburg by extra“ steht an. Dabei präsentieren sich die Kandidaten jeweils in drei Durchgängen. Im Anschluss stellt sich die alles entscheidende Frage: Wer ist die schönste Frau und wer der schönste Mann aus dem Landkreis?