Wir müssen jetzt alle sehr stark sein:

Denn Constanze Lindner ist „Miss Verständnis“. Diese Frau hat viel durchgemacht. Vor allem Nächte. Und in diesen dunklen Stunden hat sie aufgeschrieben, was in ihrem Leben falsch verstanden wurde und werden wird. Sie ist zu dem Schluss gekommen: Alles!

Vom ersten Schrei bis zum letzten Witz, nichts kommt so an wie es gemeint war:

Die Beschimpfungen im Sandkasten, die Schwüre der ersten großen Liebe, die Fummeleien der zweiten bis elften, das gepunktete Kleid bei der Verlobung ... alles gerät in falsche Hälse und schlägt dann auf die Mägen. Und dann nicht mal drei Richtige im Lotto.

Wohin so ein Schatz an vollkommen falsch verstandenen Erfahrungen führen kann, zeigt die Trägerin des Bayerischen Kabarettpreises Senkrechtstarter 2016 und des Thurn und Taxis Kabarettpreises 2014 in ihrem neuen Programm.