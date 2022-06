Missa Solemnis Beethoven

Ludwig van Beethoven Missa Solemnis D-Dur, op. 123 für Soli, Chor, 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Fagotte, Kontrafagott, 4 Hörner, 2 Trompeten, 3 Posaunen, Pauke, Streicher und Orgel Birgitte Christensen Sopran Sophie Harmsen Alt Maximilian Schmitt Tenor Johannes Weisser Bass RIAS KammerchorFreiburger Barockorchester Anne KatharinaSchreiber Konzertmeisterin René Jacobs Musikalische Leitung

Als brillant und zugleich demütig beschreibt Dirigent René Jacobs die Missa Solemnis in D-Dur, in die Ludwig van Beethoven vier Jahre akribischer Recherche in musikhistorischer wie theologischer Richtung investierte. In seiner Messe befreite Beethoven den liturgischen Text von seiner strengen Konvention und schuf seine ganz persönliche musikalische Ausdeutung der Tradition. Der RIAS Kammerchor, vier Solist*innen und das Freiburger Barockorchester erfüllen unter der Leitung von René Jacobs die Friedenskirche mit der »aufrichtigste[n] Messvertonung«, so Jacobs, und lassen die Messe »zu Herzen gehen«, wie Beethoven es sich in seiner ursprünglichen Widmungsinschrift wünschte. Gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien