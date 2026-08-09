Für Kinder von 5 bis 7 Jahren ohne Begleitperson.

In diesem fantasievollen Kurs begeben sich Kinder gemeinsam als Raumcrew auf eine spannende Reise durchs Weltall. Über sechs Termine hinweg entdecken sie verschiedene „Planeten“, auf denen Bewegung, Sprache, Kreativität, Teamgeist und Entspannung spielerisch im Mittelpunkt stehen. Jede Stunde folgt einem klaren Ritual und einer gemeinsamen Geschichte: Die Crew startet mit dem „Raketenstart“, erlebt eine Mission auf einem neuen Planeten und kehrt am Ende wieder zur Erde zurück.

Bewegungsspiele, Rollenspiele, kreative Aufgaben und Ruhephasen fördern dabei ganzheitlich die Entwicklung der Kinder. Zum Abschluss des Kurses gibt es eine gemeinsame Sternenmission, bei der die Erlebnisse gefeiert und jedes Kind individuell gewürdigt wird.

6 Termine ab 16. September

Weitere Infos auf https://hdf-hn.de/kurs/expertenakademie-mission-sternencrew-entdecken-bewegen-und-wachsen-im-weltall-261H304101/