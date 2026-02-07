Mister Big Band

Acoustic Americana.

Die vier Mitglieder der „Mr. Big Stringand“ sind erfahrene Musiker, die seit Jahrzehnten in unterschiedlichen Formationen öffentlich auftreten. Sie spielen “ acoustic Americana “ und lassen sich auch gerne von Bluegrass und Western Swing inspirieren. Die Instrumente Gitarre, Dobro ®, Fiddle, Mandoline, Banjo und Kontrabass werden nicht nur zur rhythmischen Begleitung eingesetzt sondern auch als willkommene Möglichkeit genutzt, dem Publikum virtuose Soli dar zu bieten. Mehrstimmiger Harmoniegesang ist ein weiteres Kennzeichen der Band.