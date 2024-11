Mister May und das Flüstern der Ewigkeit

John May ist ein besonderer Mensch: ein penibler, akribischer Einzelgänger, aber mit einem großen Herz für andere. Als „Funeral Officer“ kümmert er sich um die würdevolle Beerdigung einsam verstorbener Menschen und sucht nach Angehörigen. Selbst für das Verfassen der Trauerreden findet er respektvolle Worte – gehalten auf Trauerfeiern, die nur auf einen einzigen Gast zählen können: Mr. May. Doch für solche herzlichen Gesten ist in den Zeiten ökonomischer Rationalität und Krisen kein Platz. Johns Abteilung wird aufgelöst, er verliert seinen Job. Ein letzter Fall aber bleibt ihm. Für Billy Stoke, dessen Leiche in einer Wohnung in Mr. Mays Nachbarschaft gefunden wurde, begibt er sich auf eine kleine Odyssee, die auch eine Reise durch die jüngere Zeitgeschichte ist.