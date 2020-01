Mister Misery - The Unalive Tour

Mit ihrem selbstbewussten Debütalbum „Unalive“ im Rücken, kommt einer der derzeit vielversprechendsten Metal-Newcomer auf Tour. Die Fans können sich auf 14 Termine in Deutschland, Frankreich, Tschechien, Österreich und in der Schweiz freuen.

MISTER MISERY ist eine Metal Band aus den Straßen Stockholms, gegründet im Februar 2018 von Harley Vendetta & Alex Nine. Mit Energie geladenen Riffs, gemixt mit hymnischen Refrains und fetzenden Gitarren Solos, haben sie es geschafft, einen Hype in der Underground Metal-Community zu kreieren!

Hungrig das Feuer in den Herzen der Rastlosen und Gebrochenen auf aller Welt zu entfachen, sprengt MISTER MISERY nicht nur die musikalischen Ketten, sondern überzeugen auch mit ihrer theatralischen und chaotischen Bühnenperformance. Den wilden Geist der 80er wiederbelebend und zu gleich mit Horror Elementen und klassischer Komposition vereint, beweisen MISTER MISERY sich als vortrefflichen und wahnsinnigen Newcomer in der alternativen Metal Szene. Ihr brandneues Debütalbum „Unalive“ (Arising Empire / Nuclear Blast) reflektiert die Emotionen und Probleme einer Reise, die die vier Mitglieder durchlebten. Konfrontiert mit dem Tod, Zeiten im Gefängnis, dem verlassen werden, Drogen und Armut. Durch jede individuelle Erfahrung haben sie es geschafft, die Misere in etwas Inspirierendes zu verwandeln und sich so aus den Tiefen zu ziehen, um sich ab sofort als MISTER MISERY daran zu erinnern.