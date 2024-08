Ort: Echazterrasse am ehemaligen ZOB

Das aktuelle Programm der Misty Guys wurde aus Songs der Ur Beatles aus der Hamburger Starclubzeit wie z.B. "ain´t she sweet" bis "My Bonnie" und "cry for a shadow" zusammengestellt. Weiter geht es über "Woo Hoo" der Rock-a-teens bis "let´s spent a night together und Route 66 von den Rolling Stones. Über "blue hotel" von Chris Isaak und "crazy little thing" von Queen spielen die Guys auch Eigenkompositionen wie "I feel alright" und "free like a bird".

Als Überraschung werden die Jungs von einer Sänderin unterstützt ."Iska L" wird songs von Roxette, Caro Esmerald, Amy McDonald zum Besten geben.

Seid dabei auf der ...