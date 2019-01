Sehen, Hören, Spüren … unsere Sinne funktionieren… sie aber wieder einmal in den Fokus zu nehmen, sie bewusst wahrzunehmen und mit ihnen zu spielen ist ein Genuss. Dabei begeben wir uns direkt in die Arbeit der Schauspielerei und entdecken spielerisch unsere Fähigkeiten, arbeiten an unseren Ausdrucksmöglichkeiten und gewinnen Sicherheit im Umgang mit uns und anderen.

Ein Tag auf Entdeckungsreise

Mit Sabine Niethammer und Angela von Gündell