Mit Amalie durch die Beckengasse

Die Tochter des Bettelvogtes begleitet Sie durch einen Bezirk, in dem sich einst das städtische Leben abspielte.

Viele Bäcker und Handwerker hatten ihre Läden und Werkstätten in der Beckengasse. Genießen Sie Einblicke in verwinkelte Häuser, verborgene Gärten und geheimnisvolle Keller. Dabei begleitet Amalie Sie mit Erzählungen und Schwärmereien vom Leben und der Arbeit in ihrer Straße, von den netten Menschen und ihrer Liebe zu den Spezereigeschäften.

Auf Anfrage nimmt Amalie Ihre Gruppe mit zu Hoflieferanten, Secklern, Hafnern und Nähterinnen