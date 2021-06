Mit Amalie durch die Beckengasse

Die Tochter des Bettelvogtes begleitet euch durch einen Bezirk, in dem sich einst das städtische Leben abspielte.

Viele Bäcker und Handwerker hatten ihre Läden und Werkstätten in der Beckengasse. Genießt Einblicke in verwinkelte Häuser, verborgene Gärten und geheimnisvolle Keller. Dabei begleitet Amalie euch mit Erzählungen und Schwärmereien vom Leben und der Arbeit in ihrer Straße, von den netten Menschen und ihrer Liebe zu den Spezereigeschäften.

Treffpunkt: Eberhardstraße, hinter der Katholischen Kirche

Dauer: ca. 100 Minuten

Gästeführerin: Sabine Deutscher

Kontakt und Reservierung: Tickets sind aufgrund der aktuellen Situation nur im Vorverkauf in der Tourist Information im MIK, Eberhardstraße 1, erhältlich. Diese Führung ist auch für Gruppen buchbar.