Mit dem Bad Rappenauer Bürgerbus zum Weihnachtsmarkt in Mosbach

Eine „Kaffeefahrt garantiert ohne Werbung“ oder aus gegebenem Anlass.

Eine „Glühweinfahrt“ mit dem Kleinbus zum Weihnachtsmarkt in Mosbach gibt es am Sonntag, den 17. Dezember von 14 bis ca. 17.30 Uhr vom Bürgerbusverein Bad Rappenau in Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft Gästeführungen Bad Rappenau.

Bei der letzten Ausflugsfahrt in diesem Jahr führt die Tour durchs Neckartal ins ca. 20 km entfernte Mosbach. Nach der Ankunft in der historische Fachwerk-Altstadt mit dem Weihnachtsmarkt steht der Nachmittag zur freien Verfügung. Um 17.00 Uhr geht es wieder zurück nach Bad Rappenau.

Eine Anmeldung zur Teilnahme bei der Gäste-Information ist aufgrund der begrenzten Platzzahl notwendig, Tel. 07264/922-391 oder -393. E-Mail: gaesteinfo@badrappenau.de.

Start ist um 13.50 Uhr vor der Salinenklinik und um 14.00 Uhr beim Kurhausparkplatz. Eine Abholung im Stadtgebiet inklusive der Ortsteile ist möglich. Dazu bitte bei Axel Jänichen, Tel. 0152/05195667, melden.