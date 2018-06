Mit dem Climax auf dem CSD 2018

× Erweitern Foto: Sven Mese Christopher Street Day

Der Christopher Street Day (CSD) hat im Climax Tradition: Nicht nur vor und nach den offiziellen Festivitäten darf im Keller der Calwer Straße 25 gefeiert werden, auch bei der großen Politparade und der anschließenden Hocketse ist der Club seit Jahren fester Bestandteil.

Schließlich gehören Gay-Events und Fetisch-Partys hier zum festen Programm und mit seiner offenen Clubkultur setzt das Climax seit jeher ein deutliches Zeichen gegen Diskriminierung. Kein Wunder also, dass nicht nur die Partys rund um den CSD, sondern auch die Tickets für den Parade-Truck heiß begehrt sind! Die Tour zum diesjährigen Motto „Expedition WIR“ beginnt am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr am Erwin-Schöttle Platz im Stuttgarter Süden und führt über den Marienplatz, die Tübinger Straße und die Eberhardstraße zum Karlsplatz, wo der Zug schließlich in die abschließende Kundgebung auf dem Schlossplatz übergeht. Bei der anschließenden Hocketse auf dem Schillerplatz ist das Climax am Samstag und Sonntag selbstverständlich ebenfalls mit einem eigenen Stand vertreten. Wer die Climax-Crew persönlich kennenlernen und dabei zu erstklassigem Sound von DJ und Clubbetreiber Michael „Clash“ Gottschalk über die Parade tanzen möchte, kann sich also ab sofort Tickets für den Climax-CSD-Truck sichern! Einfach im Club beim Personal nach Plätzen erkundigen.

Michael „Clash“ Gottschalk (Primus / Groove Sensation / Climax Institutes)

www.csd-stuttgart.de